 أوكرانيا تستلم الدفعة الأولى الأمريكية من معدات الإصلاح في حالات الطوارئ - بوابة الشروق
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أوكرانيا تستلم الدفعة الأولى الأمريكية من معدات الإصلاح في حالات الطوارئ

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:16 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:16 م

أكدت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، تسليم أول دفعة معدات إصلاح طارئة من الولايات المتحدة.

وقالت برينك في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنني "ممتنة لعمل الدفاع الجوي الأوكراني وسط مزيد من الهجمات الروسية المتصاعدة صباح اليوم على البنية التحتية المدنية في كييف وفي جميع أنحاء البلاد. وقد وصلت بالفعل أول شحنة أمريكية من معدات الإصلاح في حالات الطوارئ - وستنتصر أوكرانيا".

يذكر أن الاتحاد الروسي أطلق أكثر من 60 صاروخا اليوم الجمعة على أوكرانيا وانقطعت الكهرباء عن مناطق عديدة.

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