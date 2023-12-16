السيناتور الأمريكي ساندرز يطرح مشروع قانون لبحث حجم الدمار الإنساني في غزة

قدم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونجرس عن حجم "الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة"، ووضع هذه الأزمة على جدول الأعمال ومناقشتها في مجلس الشيوخ.

وطالب ساندرز، في بيان نشره، أمس، في مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشيوخ، بتناول الأزمة في غزة بكل أبعادها ومناقشتها أمام الرأي العام، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للانباء.

وقال السيناتور الأمريكي إن "هذه كارثة إنسانية، وهي تجري بأموال وقنابل أمريكية. يجب علينا مواجهة هذه الحقيقة ثم إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال"، مطالباً إدارة بايدن بتقديم تقرير عن حجم الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة، ومناقشة الأزمة القائمة في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ.

وحال اعتماد مشروع القانون، سيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن القضية ذات الصلة إلى الكونجرس في غضون 60 يوما.

وفي تصريحات سابقة، قال ساندرز إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة، وإنه ينبغي إعلان وقف إطلاق النار في القطاع خلال أقرب وقت.

- سلاسل بشرية تغلق شوارع في أمريكا لوقف العدوان الإسرائيلي

وفي سياق متصل، واصل محتجون في عدة مدن أمريكية إغلاق شوارع رئيسية بـ"السلاسل البشرية"، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأجبرت هذه الخطوة التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها: فيلادلفيا، ولوس أنجلوس وهيوستن على إيقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة؛ لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى "دافعي الضرائب الأمريكيين"، للتحرك لإنقاذه.

ورفعت الكثير من المجموعات الشبابية يافطات تطالب بالحرية لفلسطين وإيقاف الحرب على عدة جسور رئيسية في الولايات المتحدة، ونشروا أيضاً صورا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، على "شاحنات إعلانات متحركة" وسط المدن، بهدف التأثير على الرأي العام الأمريكي، ورفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب "الأناضول".