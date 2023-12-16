وفاة الفيلسوف الإيطالي أنطونيو نيجري عن سن 90 عاما

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توفى الفيلسوف الإيطالي، خبير العلوم السياسية اليساري أنطونيو نيجري عن عمرو يناهز الـ90 عاما.

وتوفى الفيلسوف، المعروف باسم توني، مساء اليوم، في باريس، حسبما ذكرت وكالتا الأنباء الإيطاليتان "إنسا" و "أدنكرونوس" اليوم السبت.

وكان ينظر إلى نيجري في إيطاليا باعتباره رائدا لليسار وزعيما تاريخيا لحركة "الحكم الذاتى للعمال" الماركسية. وظل ناشطا سياسيا حتى نهاية حياته.

وولد نيجري في 1933 في مدينة بادوا شمالي إيطاليا. ورباه والداه على المذهب الكاثوليكي. وخلال دراساته، أسس نيجري مجالس عمالية، ونظم مظاهرات وكتب بيانات. وأصبح أستاذا في النظرية السياسية في سن 33 عاما.

ودعا إلى هدم المجتمع الرأسمالي كرائد أيديولوجي لبعض المجموعات اليسارية. وله عدة مؤلفات.