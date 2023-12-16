 وزير خارجية فلسطين يطلع نظيره الأيسلندي على جرائم الاحتلال بحق أهالي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية فلسطين يطلع نظيره الأيسلندي على جرائم الاحتلال بحق أهالي غزة


نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:59 ص
أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية أيسلندا بيارنا بنديكتسون، على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 71 يوما.

ووضع المالكي، نظيره الأيسلندي، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، في صورة حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة، وتدميره لكل نواحي الحياة، من مبانٍ سكنية، وبنية تحتية، ومنشآت خدماتية، وحيوية، ومدارس، ومستشفيات.

وشدّد الوزير المالكي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته، للضغط على دولة الاحتلال، لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة.

واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الانسانية بصورة عاجلة، ومنتظمة الى قطاع غزة.

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