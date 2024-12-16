تعليم البحيرة: إنهاء جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتكثيف أعمال متابعة اليوم الدراسي وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والوقوف على إتمام استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وذكر الديب، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مديري عموم الإدارات التعليمية كثفوا جولاتهم المرورية على المدارس لمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافات الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية.

كما حضروا طابور الصباح وفقرات الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، أيضا تابعوا الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام آداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية، وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وكذا جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوافر كل الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل، وتنظيم دخول وخروج الطلاب وتحقيق الانضباط الإداري، وتنفيذ خطط النشاط المدرسي، ومتابعة نظافة الفصول ودورات المياه، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة وتوافرها داخل المدارس.

كما تابعوا تواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء، ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية، والمساهمة في إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

وأوضح الديب استمرار المتابعات الميدانية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية لتغطية جميع مدارس المحافظة في الفترتين الصباحية والمسائية، والعمل على تهيئتها لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالبحيرة.

وأشار إلى أن لجنة المتابعة الشاملة على مستوى المديرية مستمرة في عملها لمتابعة جميع المدارس ورصد السلبيات وإزالتها فورا، مؤكدا ضرورة إنهاء كل الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024-2025 سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق الموانع في الامتحانات سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية.