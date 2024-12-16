الأهلي يصدر بيانا عن مباراته مع شباب بلوزداد

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أصدر نادي الأهلي بيانا عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

أشار الأهلي في بيانه إلى أنه تقرر فتح باب التسجيل للسادة الصحفيين والمصورين وممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الفريق أمام بلوزداد بداية من اليوم الإثنين حتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي افتتح مشواره في المجموعة بالفوز على ستاد أبيدجان 4-2 في القاهرة ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس بدون أهداف في جنوب أفريقيا.

أما بلوزداد فقد خسر على ملعبه أمام أورلاندو بايرتس بنتيجة 1-2 وفاز على ستاد أبيدجان بهدف في ساحل العاج.