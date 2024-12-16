زعيم البديل الألماني يطالب بلاده بدراسة مدى فائدة عضويتها في الناتو

أثار زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو شروبالا، الشكوك في جدوى عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال زعيم الحزب اليميني الشعبوي:" يجب على أي منظمة للدفاع المشترك أن تقبل وتحترم مصالح جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك مصالح روسيا. وإذا لم يتمكن الناتو من ضمان ذلك، فعلى ألمانيا أن تدرس مدى فائدة هذا التحالف لنا".

ووصف شروبالا المقترح المقدم من داخل أروقة حزبه والخاص بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مطلب مبالغ فيه" مشيراً إلى فكرة تشكيل "مجموعة مشتركة في مجال الاقتصاد والمصالح" بدلا من الاتحاد الأوروبي، وأضاف: " قبل أي خروج، يجب الاتفاق بوضوح على تأسيس كيان جديد. والأمر نفسه ينطبق على الناتو".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، قال شروبالا إن الحكومة الألمانية يجب أن تصل في نهاية المطاف إلى نقطة الرغبة في إنهاء الحرب. وتابع: " لقد كسبت روسيا هذه الحرب. الواقع تجاوز أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون تمكين أوكرانيا من كسب الحرب".

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من إتمام عامها الثالث حيث اندلعت في أواخر فبراير 2022.