سفير الصين بالقاهرة: العلاقات الاستراتيجية مع مصر شهدت عقدا ذهبيا حافلا بالإنجازات المثمرة

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، اليوم، على حرص بلاده على مواصلة تعزيز الصداقة التقليدية مع مصر وتعميق التعاون الودي.

جاءت تصريحات ليتشيانج خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة الصين بالقاهرة بمناسبة الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين و"عام الشراكة المصرية الصينية" في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وحضر الفعاليات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و يمنى البحار نائبة وزير السياحة والآثار، و السفير على الحفني، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسفير محمد الحلواني، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

*الشراكة الإستراتيجية بين مصر و الصين

وأضاف السفير الصيني أنه بفضل الإرشاد الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين "عقدا ذهبيا" حافلا بالإنجازات المثمرة، حيث تتعزز الصداقة التاريخية ويتكثف التعاون متبادل المنفعة، وقد أصبحت العلاقات الصينية المصرية نموذجا للتضامن والتعاون والكسب المشترك بين الدول النامية.

وأوضح السفير أنه في عام 2024، التقي الرئيسان مرتين، وتوصلا إلى توافق مهم حول رفع مستوى العلاقات الثنائية نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، وأعلنا هذا العام عن "عام الشراكة الصينية المصرية".

وتابع ليتشيانج: أقام الجانبان عشرات الفعاليات في هذا الإطار في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية. وقام الدكتور مصطفى مدبولي والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعديد من الوزراء المصريين بزيارة الصين على التوالي، ووقع البلدان خطة التعاون في بناء "الحزام والطريق"، وانعقدت بنجاح اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.

*حجم التبادل التجاري بين مصر و الصين

ومضى ليتشيانج قائلا: في الأرباع الثلاثة الأولى لهذا العام، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار و560 مليون دولار، وأصبحت الصين من أكبر الدول المستثمرة في مصر. وتمت إقامة معرض لآثار مصر القديمة بنجاح في متحف شانغهاي بالصين، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الصينيين القادمين إلى مصر 300 ألف شخص في هذا العام.

وتطرق سفير الصين إلى زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى الصين، لإجراء الحوار الاستراتيجي مع نظيره الصيني وانج يي، وتوصلا الجانبان إلى سلسلة من التوافقات، بما فيه مواصلة الدعم المتبادل الثابت وتعميق الثقة السياسية المتبادلة و دفع التعاون العملي والمساهمة في عملية التحديث للجانب الآخر وتكثيف التواصل والتنسيق الاستراتيجي، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين مع بذل جهود سلمية والسعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

*مؤتمر الصداقة الصينية العالمية

كما أشار سفير الصين إلى عقد مؤتمر الصداقة الصينية العالمية والفعالية التذكارية لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع الدول الأجنبية في بكين في 11 أكتوبر الماضي.

وتابع السفير: بفضل الجهود المستمرة من الشخصيات الصديقة للصين ممثلة بجمعية الصداقة المصرية الصينية، تتوارث وتتعاظم الصداقة بين الشعبين الصيني والمصري، الأمر الذي يثبت مرة أخرى على أن الأساس الأمتن للتفاهم الصيني المصري يكمن في التواصل بين الحضارتين، والقوة الأكبر للتعاون الصيني المصري تكمن في الصداقة بين الشعبين، والإمكانية الأكبر للصداقة الصينية المصرية تكمن في التقارب بين الشعبين.

وتطرق ليتشيانج إلى انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح في يوليو الماضي، التي وضعت خطة طموحة لتعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع التحديث الصيني النمط.