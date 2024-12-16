يفتتح معرض الفنان الدكتور خالد سرور، في السادسة مساء غد الثلاثاء، بقاعة "جاليري ياسين" في الزمالك.

المعرض الذي يقام تحت عنوان "نفس عميق" يستمر حتى يوم 2 يناير 2025، ويقدم تجربة جديدة لسرور في رصد وتحليل لمفردات الواقع الذي نعيشه، والذي يصيغه في لوحاته، مستخدما فرشاته وألوانه في تعبر عن رؤاه ومفاهيمه الخاصة للحياة من حوله.

وقال خالد سرور عن فكرة معرضه "نفس عميق": "مع مرور الوقت، وفي خضم الحياة، حيث تتكاثر وتتنامى التحديات، يجد الإنسان نفسه محاصرا في دائرة لا تنتهي من التوتر والانشغال الدائم والمشاكل المتلاحقة، هذا الإيقاع المحموم يجعلنا نسير وكأننا في سباق لا نهاية له، وهنا يبرز الاحتياج إلى نفس عميق، ليس فقط كفعل بيولوجي من شهيق وزفير، بل كفعل روحي يعيد التوازن إلى النفس ويمنحها هدنة ضرورية، هذا النفس العميق هو استراحة من ضجيج العالم، لحظة هدوء تأخذك بعيدا عن الركض المستمر، تقودك إلى سكينة داخلية".

وأضاف، "هذا الشعور اللامادي انعكس بشكل واضح عند طرح لوحات معرضي نفس عميق، فبات جليا في لوحاته تراكب العناصر داخل التكوين وازدحامها في مواضع مختلفة من كل لوحة، وتشابكت الألوان الناصعة والخطوط المتواترة باختلاف أحجامها وحركاتها في مقابل فراغات كبيرة أيضًا في نفس ذات اللوحة، وهو ما يجسد الفكرة الأساسية من المعرض، فالفراغ هنا في مقابل تكتل وازدحام العناصر ليس غيابًا ولا كما مهملا، بل هو حضورًا مقصودًا ذو دلالة ومعنى كل مساحة فارغة هنا هي بمثابة فرصة لـ"نفس عميق".

يذكر أن الفنان خالد سرور أستاذا لفن التصميم بكلية التربية الفنية بالزمالك، شغل منصب رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لعدة سنوات، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين والعديد من الجماعات والجمعيات الفنية في مصر.

يشارك سرور في العديد من التظاهرات والمعارض بالحركة التشكيلية منذ 1985 وحتى الآن، وله العديد من المعارض الخاصة والجماعية بمصر والخارج.

تم اختياره عام 2007 قوميسيرا مساعد لجناح مصر ببينالي فينيسيا، قوميسير جناح مصر في بينالي فيينا، وحصل على العديد من الجوائز والمنح الفنية أهمها منحة للولايات المتحدة الأمريكية، له مقتنيات بالعديد من الهيئات والمؤسسات والمتاحف وعدد من الدول العربية والأجنبية لدى أشخاص.