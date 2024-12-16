هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مسئولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي بأن سلاح الجو يستعد لما سماها المهمة الكبرى المقبلة.

وكشف المسئول العسكري عن أن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجديدة، خصوصا أنها تستهدف إيران، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، احتمال تنفيذ هجوم على إيران في ظل ما وصفتها بـ"الفرصة التاريخية" للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الداخلية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، وصف أور هيلر، مراسل الشئون العسكرية في قناة الـ13، الوضع الحالي بأنه فرصة محتملة لإسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية نحو إيران.

وذكر أن الأنظار تعود شرقا بعد العمليات المكثفة في غزة ولبنان وسوريا، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يرى الآن فرصة لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية.

من جهته، أوضح يوسي يهوشوع، محلل الشئون العسكرية في قناة "آي 24" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك إجماعا متزايدا في إسرائيل حول هذه الفرصة، خاصة مع وجود ممر عبر سوريا يسهل العملية العسكرية.

لكنه أشار أيضا إلى مخاوف من أن الضربات الإسرائيلية في المنطقة قد تدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يعيد توجيه موارده تحضيرا لعمل عسكري، مشيرا إلى الحاجة الماسة لدعم أمريكي لتحقيق ذلك.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لمهمة كبيرة قادمة قد تحظى بدعم ترامب.

ويعمل الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، على صياغة خطط محدثة لمهاجمة المنشآت النووية في إيران.