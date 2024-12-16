فاطمة محمد علي: المسرح سبب غيابي عن الأعمال السينمائية والدرامية

أكدت الفنانة فاطمة محمد علي، أنها حصدت جائزة مهرجان المونودراما الدولي، وشاركت في أكثر من 105 أعمال مسرحية، وبدايتها بالمسرح وتعلقها الشديد به هو سبب عدم شهرتها دراميًا وسينمائيًا؛ لأنها لم تشارك في أعمال درامية وسينمائية عديدة.

وأضافت فاطمة محمد علي، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أنها ارتبطت بالمسرح، وكل أعمالها المسرحية نجحت، وسافرت 27 دولة وكانت صاحبة شهرة كبيرة على المستوى المسرحي، متابعة: "المقابل المادي في المسرح ضعيف جدًا".

وتابعت: "دوري في مسلسل المداح الموسم الرمضاني الماضي أبكى مصر بأكملها، والمخرج أعجب بمشاهدي في المسلسل"، موضحة أن أدوارها في الأعمال مختلفة ولم تكن بشكل واحد في الأعمال السابقة، متابعة: "أشارك في فيلمين مقبلين، الأول اسمه "العزومة" وهو بطولة لها ومعها شباب كوميدي وبه إنسانيات".

