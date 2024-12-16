بلغاريا تضبط 420 رطلاً من الكوكايين على سفينة قادمة من بيرو

عثرت سلطات الجمارك البلغارية، اليوم الأحد، على حوالي 190 كيلوجراما (420 رطلا) من الكوكايين مخبأة على متن سفينة في ميناء بورجاس المطل على البحر الأسود.



وذكرت وكالة الأنباء البلغارية الرسمية "بي تي أيه" أن سفينة الشحن القادمة من بيرو كانت تحمل طاقما مكونا من 11 فردا وكانت تحمل مركزات نحاس لمعالجتها في أحد المصانع.



وأفادت الشرطة بأنه تم تقدير قيمة كمية الكوكايين المصادرة بـ 7 ملايين دولار. وقالت الشرطة إن المخدرات كانت موزعة في أماكن مختلفة على طول الأنابيب في السفينة.



وتم المباشرة في تحقيق لتحديد الأشخاص الذين كانوا سيستلمون الكوكايين، الذين قد يواجهون عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما إذا تمت إدانتهم بتهم تهريب المخدرات.