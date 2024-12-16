بروتوكول تعاون لتوفير برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية لمهندسي الإسكندرية

وقعت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات، برئاسة المهندس حسام أسعد.

ويهدف البروتوكول، إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الهندسية والفنية للمهندسين، بما يساهم في تأهيل الكوادر للعمل في المشروعات القومية والإقليمية، وذلك وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وخلال كلمته، أعرب المهندس طارق النبراوي، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلا إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية النقابة لدعم أعضائها من خلال توفير فرص تدريبية رائدة، خاصة مع شريك يمتلك خبرة واسعة في إدارة وتشغيل المشروعات الكبرى.

وأشاد الدكتور محمد هشام سعودي، بأهمية البروتوكول، قائلًا: "نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتأهيل المهندسين ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية لمواكبة احتياجات السوق"، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة محورية لدعم مهندسي الإسكندرية في تطوير مهاراتهم الفنية والهندسية.

وأوضح المهندس حسام أسعد، أن الشركة تعمل على تطوير الكوادر البشرية وإدارة مشروعات حيوية تشمل معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات ومحطات الغاز، مضيفًا أن هذه الشراكة ستسهم في رفع كفاءة المهندسين، بما يتماشى مع متطلبات الصناعة.

وأكد المهندس محمد السعدي أن البروتوكول يمثل إضافة لخطط النقابة في توفير فرص تدريبية متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية في القطاع البترولي والصناعي وأن النقابة ستعلن عن تلك البرامج في القريب العاجل.

ووفقًا لبيان صحفي اليوم الاثنين، فقد جاء توقيع البروتكول على هامش فعاليات ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث، الذي نظمته النقابة بنادي المهندسين.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، والمهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب.