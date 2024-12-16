تنطلق جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، اليوم، بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

ويبدأ المؤتمر بثلاث جلسات متوازية تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تتناول الجلسة الأولى: مستقبل الصحافة الورقية والرقمية في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي، بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث، بمشاركة عبد المحسن سلامة، محمد عبد الرحمن، محمود المملوك، أحمد أبو القاسم، وتديرها الإعلامية دينا عبد الرحمن.

فيما تتناول الجلسة الثانية: احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول، بقاعة كامل زهيري بالدور الثالث، ويشارك فيها حمدي رزق، عبد الله عبد السلام، محمد البرغوثي، نيفين كامل، ويديرها الإعلامي خيري رمضان.

وتتناول الجلسة الثالثة مائدة مستديرة بعنوان: نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين بقاعة هيكل بالدور الرابع، بمشاركة يحيى قلاش، هشام يونس، خالد ميري، مجدي الجلاد، حسين الزناتي، هاني صلاح الدين، أبو السعود محمد، وممثلون عن الجمعية العمومية، ويديرها محمد بصل، مدير تحرير الشروق.

وفي تمام الثانية عشر والنصف تنطلق ثلاث جلسات متوازية، الجلسة الأولى: تحديات التدريب الصحفي واقتصادياته بين التكلفة والعائد، بقاعة هيكل بالدور الرابع، يحاضر فيها جمال غيطاس، خالد البرماوي، عمر مصطفى، فاطمة فرج، ويديرها ياسر الزيات.

وتتناول الجلسة الثانية: تحديات توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكتروني، بقاعة كامل زهيري بالدور الثالث، بمشاركة خالد صلاح، مجدي الحفناوي، خالد عز العرب، حسام الضمراني، ويديرها الإعلامي سمير عمر.

أما الجلسة الثالثة فهي مائدة ميتديرة بعنوان: نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك، بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث، بمشاركة كريمة كمال، جمال فهمي، عمار علي حسن، دعاء النجار، حنان فكري، فيولا فهمي، إيمان عوف، حسين ربيع، ويديرها الإعلامي عمرو خفاجي.

وفي تمام الثالثة، تبدأ ثلاث جلسات متوازية، الجلسة الأولى: مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، بقاعة هيكل بالدور الرابع، يحاضر فيها ليلى عبد المجيد، حسن عماد مكاوي، علاء ثابت، أنبيل عمر، مي مصطفى، وتديرها إيمان رسلان.

والجلسة الثانية: تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات وأزمات الواقع، بقاعة كامل زهيري بالدور الثالث، بمشاركة خليل رشاد، ومحمد شبانة، والحسيني عبد الله، ومساعد الليثي، ويديرها يحيى قلاش.

والثالثة عبارة عن مائدة مستديرة بعنوان: حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة، بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث، بمشاركة عواطف عبد الرحمن، سيد علي، مجدي حلمي، النائب محمد عبد العليم داود، النائبة أميرة صابر، أحمد راغب، محمد عبد السلام، أحمد سعيد، محمد بصل، مدير تحرير الشروق، ويديرها الإعلامي حسين عبد الغني.

وفي تمام الخامسة والنصف تبدأ الجلسة الختامية وإعلان التوصيات في قاعة هيكل بالدور الرابع.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وممتهني الصحافة، قبل ان تستكمل الامانة العامة للمؤتمر الجلسات وتقوم بوضح البرنامج الختامي للمؤتمر.

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.