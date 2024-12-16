الصحة اللبنانية: إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على النجارية قضاء صيدا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بإصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على النجارية قضاء صيدا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة قولها، إن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على النجارية قضاء صيدا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 27 نوفمبر الماضي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن عمليات عدوانية بالنسف والتفجير نفذها الكيان الإسرائيلي في مناطق يارون وطيرحرفا وكفركلا جنوبي لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حذر مجددا، صباح اليوم، سكان أكثر من 60 قرية وبلدة حدودية جنوب لبنان من العودة إلى قراهم وبلداتهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ، وذلك بعد تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية لمدة أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، متسببا بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد.