ملك الأردن يبحث مع وزيرة خارجية السويد تعزيز التعاون واتفاق غزة

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الثلاثاء، تعزيز التعاون بين البلدين، وضرورة الالتزام باتفاق غزة.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن الملك عبد الله استقبل ستينرجارد في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وبحثا "علاقات الصداقة بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية".

وأكد اللقاء على "أهمية توسيع العمل المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية".

وشدد الملك عبد الله على "ضرورة تكثيف المساعي الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ودعا إلى "ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة وضمان إيصال المساعدات".

وثمن "جهود السويد الإنسانية في القطاع"، وفق البيان ذاته.

وعلى مدى عامين، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وخرقته مئات المرات.​​​​​​​

وأكد الملك عبد الله "ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية"، محذرا من "تبعات استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني هناك".

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي 1097 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول الوزيرة السويدية إلى المملكة ومدة زيارتها لها.