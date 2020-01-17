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ارتفاع أسهم شركة الكهرباء الفرنسية في ظل مساعي لتعديل قواعد الطاقة النووية في فرنسا

شركة الكهرباء الفرنسية
شركة الكهرباء الفرنسية
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 3:50 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 3:50 م

ارتفع سعر سهم شركة الكهرباء الفرنسية "الكتريسيتيه دي فرانس إس إيه" في ظل مساعي الحكومة لتعديل القواعد المنظمة لبيع الطاقة النووية في البلاد.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 75ر10 يورو صباح اليوم، وهي أعلى زيادة للسهم منذ أيار/مايو 2017.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولين بالحكومة الفرنسية قولهم إن باريس تريد تطبيق القواعد الجديدة التي تنظم عملية توزيع الكهرباء من المحطات النووية بأسرع وقت ممكن، ولكن يتعين عليها في البداية الحصول على موافقة سلطات حماية المنافسة الأوروبية.

وتنطوي التعديلات المقترحة على أهمية كبيرة لشركة الكهرباء الفرنسية التابعة للحكومة حيث أنها تضطر وفق القواعد المعمول بها حاليا إلى بيع حوالي ثلث الطاقة النووية التي تقوم بتوليدها إلى منافسين لها، مما يجعل من الصعب عليها توفير التدفقات النقدية اللازمة لتمويل الاستثمارات.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تغيير القواعد السارية التي من المقرر أن ينتهي العمل بها بنهاية 2025.

وسوف تسمح القواعد الجديدة للشركة الفرنسية ببيع 100 بالمئة تقريبا من إنتاجها من الطاقة الكهربائية في السوق سواء إلى شركات التجزئة التابعة لها أو إلى منافسيها.

وتريد الحكومة الفرنسية تطبيق القواعد الجديدة التي من شأنها أن تسمح لشركة الكهرباء بصيانة محطاتها النووية القديمة بشكل جيد، لاسيما وأن الشركة تقوم بتوليد أكثر من سبعين بالمئة من انتاج الكهرباء في فرنسا.


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