الحزب الوطني الأسكتلندي يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحزب الوطني الأسكتلندي يدعو حكومة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

والخميس الماضي، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة.

واعتبر ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الطريق "الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "أؤمن بمستقبل حل الدولتين، أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها إلى أفق للسلام".