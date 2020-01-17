الحكومة الألمانية: استعدادات أمنية وحظر الطيران فوق المنطقة الحكومية قبيل مؤتمر ليبيا

رفعت الحكومة الألمانية حالة الاستعداد والتأمين إلى أقصى درجة في العاصمة برلين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ليبيا الذي يشارك فيه وفود رفيعة المستوى من 11 دولة بعد غد الأحد.



وأكدت الحكومة الألمانية أن مؤتمر ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة برلين بعد غد الأحد، سيكون له تأثير على حركة المرور في العاصمة.



وأفادت الحكومة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، بأنها ستنشيء منطقة حظر طيران فوق الحي الحكومي، ومن ثم سيُحظَر كذلك التحليق فوق منطقة نهر شبراي مقر تجمع الرؤساء والقادة في المستشارية الألمانية وحول المقاطعة الحكومية.



وبدورها، أصدرت الشرطة الألمانية بيانا أعلنت فيه وجوب التزام سائقي السيارات بتجنب القيادة وسط المدينة في أيام انعقاد مؤتمر ليبيا- يومي السبت والأحد- لوجود وفود رفيعة المستوى من 11 دولة، فضلا عن ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.



وشددت الشرطة الألمانية على أن سكان برلين سيواجهون اضطرابات هائلة في حركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ليس بسبب المؤتمر وحده بل لأن هناك الآلاف من المزارعين يتظاهرون بالجرارات في شوارع المدينة يوم السبت، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح مؤتمر الأسبوع الأخضر الدولي بحضور أكثر من 180 دولة ممثلة في المعرض.



وبناء على ذلك، لفتت الشرطة إلى أنها سترفع حالة الاستعداد والتأمين إلى أقصى درجة في العاصمة الألمانية برلين.