قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب يعد إنطلاقة لبوابة التصدير، موضحًا أن صناعة الذهب كثيفة العمالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب سيضمن توفير فرص عمل كثيرة للشباب، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب يتفرع منها العديد من الصناعات الآخرى.

وأوضح أن إنشاء مدينة مختصة بصناعة الذهب سيوفر استيراد خامات إنتاج، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية لها بمصر، ذاكرًا أن حجم الصناعة حاليًا في مصر يصل إلى 55 طنًا في السنة.

وذكر أن شهرة دبي بالذهب يرجع إلى أنها تعد محطة تسويقية لكل الدول العربية المنتجة له، مضيفًا أن مناقشة إنشاء مدينة للذهب يعطي بارقة أمل عن إزالة المعوقات.

وأشار إلى أن الشعبة لم تشارك في المناقشات حول إنشاء المدينة، قائلًا إلى المشروع قام بعرضه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين.



