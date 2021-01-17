المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض جوازات سفر للقاح كورونا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، إنه على الرغم من إمكانية إدخال نظام خاص بإجازة مرور تثبت تلقى لقاح "كوفيد- 19"، فإن هذه ليست اللحظة المناسبة للقيام بذلك حتى الآن.

وأضاف ميشيل، في مقابلة مع برنامج "بويتنهوف" الإخباري، أن النقاش كان وثيق الصلة بالموضوع.

وطالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، نُشرت في وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء، بتقديم جواز سفر يوضح تلقي التلقيح المضاد لكورونا.

لكن ميشيل قال إنه على الرغم من الاتفاق على تقديم مثل هذه الشهادة من حيث المبدأ، فإن اللحظة المناسبة لم تأت بعد.

وقال لبويتنهوف: "من الواضح في نظري أن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ على ضرورة تلقيح المزيد من الناس أولًا".

وتابع أنه إذا تم إدخال النظام في وقت مبكر للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط هائل في أوروبا وفي الخارج.