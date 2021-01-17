قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة بقانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية مع بدايتها.

وأضاف القصبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء السبت، أن اللجنة تعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء وذويهم على النحو الذي ينظمه القانون.

وتابع: «هذا أقل شيء يمكن أن يقدمه مجلس النواب لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل مستقبل هذا الوطن»، مؤكدًا أن هذه بداية جيدة للمجلس.

ونوه بأن اللجنة تقدمت بهذا القانون في الفصل التشريعي السابق بتاريخ 12 أبريل 2017، ذاكرًا أنه تمت الموافقة على القانون بتاريخ 6 مارس 2018، ليصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 12 مارس 2018.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل على القانون في 9 فبراير 2020، بزيادة الموارد المخصصة لهذا الصندوق، مؤكدًا أن المؤسسة التشريعية تحترم فضل الشهداء والأبطال الذين ضحوا من أجل هذا الوطن.

ولفت إلى أن البرلمان لم يستطع مناقشة هذا التعديل في الفصل التشريعي السابق، لذا اجتمعت اللجنة صباح اليوم وانتهت من الموافقة على تعديل القانون، دعمًا لفكرة تعظيم قيمة الشهادة والتضحية.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أمس السبت، برئاسة عبدالهادي القصبي، في أول اجتماع لها على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.