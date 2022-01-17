قالت شرطة أبوظبي بدولة الإمارات، إن حريقًا اندلع اليوم الاثنين، أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك.



وذكرت الشرطة في بيان أوردته قناة العربية"، أن حريقا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.



وأشارت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار (مسيرات)، بحسب التحقيقات الأولية، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.



وأكدت بدء السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.



يُشار إلى أنّ جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران دأبت على تنفيذ هجمات عدائية باستخدام طائرات مُسيرة ضد السعودية التي تقود التحالف العربي الذي يضم أيضًا الإمارات.