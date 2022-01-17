نعى الناقد الفني، طارق الشناوي، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والذي وافته المنية، الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأحد، أن سر نجاح الراحل وائل الإبراشي، هو حبه لمهنة الصحافة على الرغم من اتجاهه للتليفزيون وتقديم برامج التوك شو.

وتابع، أنه تعرف على وائل الإبراشي في الثمانينات بـ«روز اليوسف»، حيث إنه بدأ كصحفي في قسم التحقيقات وكان شغوفًا بالمهنة وكان صحفيًا يقظًا، ويبحث عن الاستفادة من جميع المتواجدين.

واستكمل، أن الراحل وائل الإبراشي كان لديه القدرة على انتقاء الأفكار في اللقاءات التليفزيونية وببراعته يستطيع أن يخرج المعلومات التي يريدها من قبل الضيف، متابعًا أنه منذ تعرفهما أصبحا أصدقاء.

وأوضح، أن الإعلامي وائل الإبراشي كان لديه ميول فنية على الرغم من أنه صحفي تحقيقات، قائلًا: «لما كنت بروح أغطي مهرجانات، وائل كان لازم يروح معايا يتفرج على الأفلام والعروض الخاصة».