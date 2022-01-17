قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة، يوم السبت المقبل، من القاهرة إلى باريس؛ لتكون الرحلة "الخضراء" الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بأن مواكبة رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتى فى مقدمة الأولويات، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى المصرى يولى أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كل التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث.

من جهته، قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن تسيير الشركة الوطنية لهذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها فى الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.

وفي سياق متصل، أعلنت مصر للطيران أنه تم تصميم شعار خاص بالرحلة التي تحمل الرقم 799، ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة فى أثناء الرحلة ويحمل شعار "Green Service Flight"، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة النظيفة.

كما قررت الشركة تقديم تخفيض خاص لهذه الرحلة حيث طرحت ٤٠% تخفيضا على قيمة التذكرة.

وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال" على متن رحلاتها بنسبة ٩٠٪؜، وحددت مصر للطيران ٢٧ منتجًا مصنوعًا من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة .

يذكر أن بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" تشير إلى أن المسافر الواحد عبر رحلة جوية قصيرة أو طويلة المدى ينتج قرابة 1,43 كيلوجرام من المخلَّفات فضلا عن تنوع أضرار البلاستيك "أحادى الاستخدام" وآثاره على صحة الإنسان والحياة البحرية وهو مايمثل تحديا كبيرا لمواجهة هذه الآثار الضارة.