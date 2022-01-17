الكهرباء: 10 آلاف ميجا وات إجمالي قدرات الطاقة المتجدد بحلول 2023

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المقرر أن تصل إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة سواء الشمسية والرياح إلى 10 آلاف ميجا وات بحلول 2023.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن لمجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع المكتب الاستشارى العالمى تم وضع سيناريوهات بالنسبة لمصر بشأن الطاقة المتجددة.

وتابع، أن الدولة المصرية لديها قدرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة، والمستهدف بالطاقات المتجددة مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال وظهر ذلك بقوة في محطة بنبان.

واستكمل، أن هناك قائمة كبيرة من المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، تسعى إلى الدخول لأرض مصر بسبب التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين لإنتاج 90 ألف ميجا وات.