انطلاق المشروع القومي للقوافل الرياضية في قرى كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للقوافل الرياضية بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 إبريل المقبل، بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التي لا توجد بها منشآت رياضية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، برعاية الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هدف القوافل الرياضية بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية، هي تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وصول الرياضة لكافة فئات المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، وبدأت القافلة الأولى بمركزي شباب شنو ومسير التابعين لإدارة شباب كفر الشيخ.

وأوضح محروس أن القوافل تقدم بعض الألعاب الجماعية، مثل كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه، والألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية، تقام فعاليات تلك القوافل الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.