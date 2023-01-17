مستشفيات نيبال تبدأ في تسليم جثث ورفات ضحايا الطائرة المنكوبة إلى ذويهم

بدأت مستشفيات نيبال، في تسليم رفات وجثث ضحايا الطائرة ذات المحركين طراز "إيه تي آر 72" التي تديرها شركة "يتي" الجوية النيبالية والتي تحطمت وعلى متنها 68 راكبا ، بينهم 15 أجنبيا وطاقم مكون من 4 أفراد، إلى ذويهم.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على 70 جثة من أصل 72 كانوا على متن الطائرة المنكوبة.. مضيفة أن السلطات كانت قد أعلنت أنه لم يعد هناك أي أمل في العثور على ناجين من هذا الحادث.

وكانت عمليات البحث سمحت بالعثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة وأن هذا الحادث يعد أسوأ الكوارث الجوية التي شهدتها البلاد منذ نحو 3 عقود.

يذكر أن السلطات في نيبال أعلنت في وقت سابق أمس الاثنين، يوما للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يشار إلى أن الطائرة كانت في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال).