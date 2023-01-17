بوليتيكو: نواب أمريكيون يسعون لاحتواء المخاوف الأوروبية في دافوس

ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، أنه مع تساقط الثلوج في مدينة دافوس الجبلية السويسرية، يحتشد النواب الأمريكيون في محاولة لاحتواء المخاوف الأوروبية من أن الولايات المتحدة لم تتحول بعد إلى قوة حمائية.

وقالت المجلة في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون واشنطن لخفض التضخم، وهو التشريع الضخم الذي تبلغ قيمته 369 مليار دولار والذي يزخر بحوافز الطاقة النظيفة، قد تمخض عن قلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رأسا على عقب، مما أثار اتهامات أوروبية بأن الولايات المتحدة تعزز بشكل غير عادل شركاتها لتشجيع الاستثمار المحلي.

وردا على ذلك، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة المساعدة التي تقدمها الدولة بنفسه. فبينما يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حدثه السنوي في دافوس هذا الأسبوع، كان وفد أمريكي -يضم بعضا من أبرز أعضاء الكونجرس - يخطط للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة القضية قبل أن تلقي خطاب طال انتظاره. بينما تم إلغاء هذا الاجتماع بسبب مشكلات تتعلق بسفر فون دير لاين وذلك على الرغم من أن المشرعين الأمريكيين ما زال يحدوهم الأمل في تحديد موعد آخر.

وقالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين - في مقابلات حصرية متعددة لبوليتيكو على هامش تجمع النخبة - إن أوروبا تخطئ في كل شيء.. وإن الولايات المتحدة تستثمر ببساطة في طاقتها وأمنها الاقتصادي، ودفعوا بأن وجود أمريكا أقوى يعني حليفا أقوى.

من جانبه.. قال السناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ولاية ديلاوير والذي يترأس الوفد، إن أوروبا وألمانيا "أصبحتا تعتمدان بشكل كبير على الطاقة الروسية"، مضيفا: "آمل أن نتمكن معا من إيجاد طريق للمضي قدما".. ويحتاج القادة الأمريكيون والأوروبيون إلى "إجراء تلك المحادثات حول مواءمة القيم والأولويات".. لكن أوروبا لا ترى تحالفات في الوقت الحالي - فقط فجوات.

وأشارت بوليتيكو إلى أنه بعد عصر ذهبي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكان التعاون في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، وعمل الجانبان بشكل بناء سويا لوضع حزم عقوبات معقدة ضد موسكو، وفوجئت أوروبا بالتشريعات الأمريكية ذات الدعم الكبير، فعلى وجه الخصوص، أثار بند يمنح إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية المصنعة في أمريكا الشمالية غضب الأوروبيين، بما في ذلك منتجو السيارات الكبار مثل فرنسا وألمانيا.

وأوضحت أن المشرعين الأمريكيين يتفهمون الانتقاد لكنهم يعتقدون أنه مضلل، وقال السناتور جو مانشين الديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية، إن أوروبا بات لديها "قدر مفرط من النفاق" بعد عقود من الحمائية الأوروبية.

وأضاف أنه "تم تصميم مشروع القانون هذا لتقوية الولايات المتحدة بشكل أساسي حتى نتمكن من تقديم المساعدة لحلفائنا وأصدقائنا، الذين يحتاجون إليها الآن.. وبدون ذلك، لن نكون ونحافظ على وضع القوة العظمى في العالم ما لم نكن مستقلين في الطاقة".