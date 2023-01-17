التعليم العالي تناقش آليات توفير الرعاية الصحية الملائمة لأطباء الامتياز

بحث الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، آليات التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للأطباء، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير أهمية التعاون المثمر بين النقابة العامة للأطباء ووزارة التعليم العالى فى النهوض بالقطاع الطبى فى مصر، وتطوير أداء الأطباء سواء على المستوى التعليمي أو العملي، بما يُسهم فى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فى مختلف المستشفيات.

كما أكد عاشور حرص القيادة السياسية على تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي؛ لتطوير منظومة الصحة في مصر، فضلًا عن تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أشاد حسين خيري بالجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر من خلال كليات القطاع الطبي، والمستشفيات الجامعية وخطط التطوير بها، بما يُسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية، موضحًا أن هذه المستشفيات تعمل على تطوير البنية التحتية لها، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية بها، وبما يعزز دور المستشفيات الجامعية البارز في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

وناقش اللقاء آليات توفير الرعاية الصحية الملائمة لأطباء الامتياز، بما يتيح لهم تقديم الرعاية الصحية التى تليق بالمرضى، وتحقق الخدمة الطبية اللازمة للمواطن.

حضر اللقاء محمود الطيب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم، أشرف إسماعيل نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم، هشام السلمي مستشار رئيس الوزراء للأطراف الصناعية، جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام ووكيل نقابة الأطباء، نجلاء على جادالله أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس.