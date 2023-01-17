قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستمر في القيادة الفنية للفريق حتى نهاية عقده.

وكان الزمالك قد خسر أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة مساء أمس الإثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا السبب في هزيمتنا أمام بيراميدز، مفيش تشكيل ثابت للفريق ومحدش من اللاعبين بيلعب مكانه، ولا يستمع لرأي أحد في الجهاز الفني».

وتابع: «في إحدى المباريات السابقة فيريرا عنف أسامة نبيه، بسبب أنه قال رأيه في طريقة لعب الفريق خلال المباراة، ودائما ما يطلب من أعضاء الجهاز الفني البقاء على الدكة وعدم الوقوف على الخط معه».

وواصل رئيس الزمالك: «يا جمهور الزمالك أنتم اللى وصلتوا فيريرا للمرحلة دي من العناد، لما عملتوه أسطورة وكل مباراة بتهتفوا له وبترفعوا أعلام عليه صورته، وأنا الرئيس التاريخي للنادي وحققت 40 بطولة محدش بيرفع صورتي ولا يهتفلي في أي مباراة».

واستكمل منصور: «فيريرا عنده حاجة غريبة جدا، لما لاعب يتصاب يقعد 6 أشهر عشان يشارك في المباريات، بس أنا مش همشي فيريرا وهو مكمل عقده للنهاية».

وأتم: «اتقى الله يا فيريرا وخلي كل لاعب يلعب في مكانه، واسمع كلام المساعدين بتوعك، وقول للاعيبة تباصي لـ سامسون عشان عيب الكرة متوصلوش له بالشكل دا في كل مباراة».