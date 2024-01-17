إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل مواجهة مصر وغانا

حرص إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، على توجيه رسالة قوية لنجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج «90+» المذاع على قناة «النهار»: "أوجه نصيحة لمحمد صلاح، لازم تشد حيلك مع المنتخب، انت الأمل كبير عليك، والثقه كبيرة، لذلك الانتقادات عليك كبيرة جدًا".

أضاف:"على قد الحب يكون اللوم والعتاب، وأطالب المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، بأن يكون جريئا.. محمد صلاح ممكن يتغير عادي المهم مصلحة المنتخب".

تابع إبراهيم سعيد:" محمد صلاح نجم ليفربول الأوحد وعادي يورجن كلوب بيغيره عادي جدًا وبيخرج من الملعب الأهم مصلحة منتخب مصر".

وشدد إبراهيم سعيد في رسالته لمحمد صلاح أنه لابد أن يكون في كامل تركيزه، ويسعى من أجل الفوز ببطولة مع منتخب مصر.

وأكد: "يجب أن تكون من أهدافه هي الفوز باللقب، وليس فقط النجاح مع ليفربول، مشيرا إلى أن الفوز ببطولة مع منتخب مصر له طعم مختلف".

يلتقي منتخب مصر بنظيره غانا في مواجهة قوية مساء غد الخميس، في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.