حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24448 شهيدًا و61504 مصابين منذ ٧ أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة.

وفي الضفة الغربية، استُشهد سبعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مخيمي بلاطة وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن طائرة درون قصفت مركبة قرب مفترق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة بالجيبات العسكرية، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر الذين كانوا يتواجدون في المكان.