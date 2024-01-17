 خالد الغندور: ناصر منسي باق مع الزمالك ولن يرحل للبنك - بوابة الشروق
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خالد الغندور: ناصر منسي باق مع الزمالك ولن يرحل للبنك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 12:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 12:20 ص

أغلق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، ملف التعاقد مع ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك “ناصر منسي باقي في الزمالك بعدما تم غلق ملف بيعه للبنك الاهلي”.

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.


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