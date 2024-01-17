 المصري يستأنف تدريباته السبت استعدادا لمواجهة الجونة في كأس الرابطة - بوابة الشروق
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المصري يستأنف تدريباته السبت استعدادا لمواجهة الجونة في كأس الرابطة

بورسعيد- إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 8:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 8:28 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر منح لاعبي فريقه راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر السبت 20 يناير الجاري استعداداً لمباراته المقبلة أمام الجونة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الجمعة 26 من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن المصري قد خاض اليوم مباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والتى جمعته بفريق البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليرتفع رصيد المصري إلى 4 نقاط جمعهم بعد فوزه على المقاولون العرب فى الجولة الاولى بهدف للاشئ والتعادل مع البنك الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على إعطاء اللاعبين أجازة يومين سعيا لإستعادة الاستشفاء التام والتخلص من أي آثار للمجهود البدني والعضلي جراء التدريبات اليومية للفريق بمعسكره بالقاهرة.


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