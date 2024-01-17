بوتين يجتمع مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية وسط تعميق التعاون العسكري بين البلدين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي وسط تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

وقال الكرملين إن بوتين التقى تشوي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واطلع على نتائج محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وتقوم تشوي بزيارة لروسيا تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من لافروف.

وتأتي هذه الزيارة وسط تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حيث زودت بيونج يانج موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا مقابل مساعدة فنية من روسيا لبرامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وخلال محادثاته مع تشوي، أعرب لافروف عن تقديره لدعم بيونج يانج لـ"العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، في حين قالت تشوي إن كوريا الشمالية ستفي بشكل كامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بعد أي تقارير عن الاجتماع بين بوتين وتشوي.