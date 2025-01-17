 تقرير: الوسطاء مارسوا ضغطا على نتنياهو بضرورة الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية اليوم - بوابة الشروق
الجمعة 17 يناير 2025 5:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقرير: الوسطاء مارسوا ضغطا على نتنياهو بضرورة الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية اليوم


نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 4:23 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 4:23 م

أفادت مصادر لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة بأن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية اليوم.

وأضافت المصادر بأن حركة حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول.

ووفقا للمصادر فإن الوسطاء بذلوا جهود كبيرة لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء الاتفاق يوم الأحد.

وتم التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

ويبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد المقبل.

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