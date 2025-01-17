الداخلية تضبط قضيتين هجرة غير شرعية وتنفذ 253 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، من ضبط العديد من القضايا والجرائم خلال 24 ساعة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المختلفة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، قضية واحدة في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى ضبط 2939 مخالفة مرورية متنوعة، كما ضبط 33 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 253 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضبط قضيتين مرتبطتين بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية للتصدي لهذه الأنشطة غير القانونية.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة الوزارة لضمان إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ الجمركية والحدودية، ومكافحة جرائم التهريب والهجرة غير الشرعية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان تأمينها وتحقيق العدالة.