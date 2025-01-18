قيادي بحركة فتح: صفقة وقف إطلاق النار في غزة مصرية بالأساس

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن صفقة وقف إطلاق النار التي أعلنت خلال الأيام الأخيرة هي ما عُرضت من قِبل مصر العام الماضي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، على فضائية "الشمس"، أن مصر كانت قد اقترحت وقف إطلاق النار على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن التقط المبادرة المصرية وتحولت لمبادرة أمريكية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تمتد لـ42 يومًا متواصلاً، يتم خلالها إطلاق سراح ما يقارب 34 من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى المقاومة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار تستند إلى تبادل الجنود الأسرى مع الأسرى الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من أراضي قطاع غزة بشكل كامل.

وفي 15 يناير الجاري، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 15 شهرًا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع النطاق في قطاع غزة. الاتفاق، الذي تم بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، يتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

تفاصيل الاتفاق:



وقف إطلاق النار: يبدأ الاتفاق بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

تبادل الأسرى: يتضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث يتم الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المساعدات الإنسانية: يسمح الاتفاق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء، لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.