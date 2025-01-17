الرئيس الصيني وترامب يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

تلقى الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وهنأ جينبينج، ترامب بإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مضيفاً: نتطلع إلى بداية جيدة للعلاقات الصينية الأمريكية في الولاية الجديدة للرئيس الأمريكي، ونحن على استعداد لتحقيق تطور أكبر للعلاقات الثنائية عند نقطة الانطلاق الجديدة.

وأكد جينبينج أن كلا من الصين والولايات المتحدة كدولتين عظيمتين، يسعى إلى تحقيق أحلامه، ويعمل على تمكين شعبه من عيش حياة أجمل.

وتابع: لدى البلدين مصالح مشتركة واسعة ومجالات تعاون رحبة، فيمكنهما أن يصبحا شريكين وصديقين لتبادل الإنجاح وتحقيق الازدهار المشترك، بما يعود بالخير على البلدين والعالم.

وأشار شي جينبينج إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض الخلافات بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين كبيرتين تختلفان من حيث الظروف الوطنية، ولكن أهم شيء هو احترام المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، وإيجاد حلول ملائمة للمسائل.

وأوضح أن مسألة تايوان تخص سيادة الصين وسلامة أراضيها، معبراً عن الأمل في أن يتعامل الجانب الأمريكي معها بكل الحذر والتأني.

وقال إن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هي المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، فلا ينبغي أن تكون المواجهة والتصادم من خياراتنا.

وأضاف الرئيس الصيني: يتعين على الجانبين أن يعززا التعاون وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والكسب المشترك، في سبيل إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة التي تخدم البلدين والعالم، بما يمكّن الصين والولايات المتحدة كسفينتين عملاقتين من الإبحار نحو الأمام باستمرار على مسار التطور المستقر والسليم والمستدام.

من جهته، شكر ترامب، الرئيس الصيني على تهانيه، قائلا إنه يعتز بالعلاقات العظيمة مع الرئيس شي، معبراً عن الأمل في مواصلة البقاء على الحوار والتواصل، ومتطلعا إلى اللقاء مع الرئيس شي في أقرب وقت.

وقال إن الولايات المتحدة والصين هما أهم دولتين في عالم اليوم، فلا بد لهما من الحفاظ على الصداقة المستدامة، وبذل جهود مشتركة في الحفاظ على السلام في العالم.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغيرهما من القضايا الدولية والإقليمية الهامة ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الرئيسان على إنشاء قناة التواصل الاستراتيجي للبقاء على الاتصالات الدائمة حول القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين.