المغرب يشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف إطلاق النار بغزة

أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم، أنه بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يشيد المغرب بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إن المغرب التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تدعو الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية.

وأعرب المغرب عن الأمل في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والدخول السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.

كما أشار البيان إلى ما سبق وأن أكده العاهل المغربي في الرسالة الملكية التي وجهها للقمة العربية الأخيرة، والتي أوضح فيها أنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وهو ما يرتبط، حسب البيان المذكور، بكون اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.