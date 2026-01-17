هولندا تحتفل باليوم الوطني لأزهار التوليب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• تقام فعالية بهذه المناسبة في ثالث سبت من يناير من كل عام..

احتفل مئات الحضور في العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، بـ"اليوم الوطني لأزهار التوليب" بمناسبة بدء موسم تفتح هذه الأزهار.

وتقام فعالية بهذه المناسبة في ثالث سبت من يناير من كل عام في ميدان المتاحف بأمستردام.

وتوافد الناس منذ ساعات الصباح على الميدان، واصطفوا في طوابير للحصول على بعض الأزهار المعروضة، والتقاط الصور.

ويتم توزيع نحو 200 ألف زهرة توليب بألوان مختلفة مجانا خلال الفعالية.

ورغم أن تركيا هي الموطن الأصلي لزهرة التوليب، إلا أن هذه الزهرة أصبحت من رموز هولندا، وتحمل أهمية كبيرة من أجل اقتصاد البلاد.

ويُزرع أكثر من 4 مليارات بصيلة توليب في هولندا سنويا، يتم تصدير نصفها تقريبا.