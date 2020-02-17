انطلاق المؤتمر الشرق أوسطي التاسع لمنتدى «فالداي» في موسكو

انطلقت أعمال الدورة التاسعة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي، بالعاصمة الروسية (موسكو) اليوم الاثنين، تحت عنوان "الشرق الأوسط في زمن التغيرات: نحو هندسة استقرار جديد".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المؤتمر سيبحث اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء -بمشاركة أكثر من 50 مسؤولًا وخبيرًا من 20 دولة- أهم التحديات والسيناريوهات التي تحملها عشرينيات هذا القرن لمنطقة الشرق الأوسط.

ومن بين المحاور التي يناقشها هذا المؤتمر: مستقبل الشرق الأوسط في السياق العالمي، وإشكالية تفاقم الصراعات في المنطقة، والعلاقات بين الدول العربية وجيرانها غير العرب، والوضع في الخليج والمغرب العربي، والعلاقات بين روسيا ودول المنطقة، والموجة الاحتجاجية الجديدة في الشرق الأوسط وأسبابها وتداعياتها.

يُذكر أن المؤتمرات الشرق أوسطية لمنتدى "فالداي" بدأت في عام 2009، وسبق أن استضاف الأردن ومالطا والمغرب ومدينة سوتشي الروسية دورات له في السنوات الماضية، وذلك قبل أن يتقرر في عام 2016 عقد هذه المؤتمرات سنويًا في موسكو.

وتأسس منتدى "فالداي" في عام 2004، وسمي باسم "بحيرة فالداي" الواقعة في نصف الطريق تقريبًا بين موسكو وسان بطرسبورج، حيث عُقد أول اجتماع للمنتدى، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين النخب الفكرية الروسية والدولية، وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.