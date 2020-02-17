الهند تعلن إرسال إمدادت طبية لمساعدة الصين على محاربة كورونا



أعلنت الهند إرسال إمدادات طبية إلى الصين بحلول نهاية الأسبوع الجاري؛ لمساعدتها على محاربة تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت السفارة الهندية لدى الصين -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الاثنين- أن الطائرة التي ستنقل الإمدادات الطبية ستحمل في طريقها للعودة مواطنين هنود من مدينة "ووهان" الصينية إلى بلادهم.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الفيروس حالة طوارئ عالمية، كما أعلنت "كوفيد-19" اسمًا رسميًا له، وتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم .