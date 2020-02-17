اليونان تعلق خطط بناء مراكز احتجاز للمهاجرين بجزر بحر إيجة

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين، تعليق خططها "الطارئة " لبناء مراكز احتجاز للمهاجرين بالجزر اليونانية القريبة من الساحل التركي، وبدء المفاوضات مع السلطات المحلية الرافضة للخطط.

وأوضح وزير شؤون الهجرة نوتيس ميتاراكيس ، أنه تم تعليق العمل بالخطة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، حتى يتم مناقشة مطالب السلطات بجزر : "لسبوس" و"شيوس" و"ساموس" و"ليروس" و"كوس" ببحر إيجة، وذلك حسب قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتقول الحكومة، إنها تريد إنشاء المراكز عوضا عن المخيمات المغلقة المكدسة، حيث أصدرت أوامر تخصيص الأراضي، إلا أن سكان وحكام الجزر نظموا تظاهرات مناهضة للخطط، وأعلنوا أنهم سيمنعون عمليات البناء التي قالوا إنها تضع المزيد من الضغط على مجتمعاتهم الصغيرة.

يشار إلى استخدام الجزر الخمس كحواجز طبيعية أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى البر اليوناني الرئيسي -بموجب اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي- مما أدى إلى تكدس المهاجرين في المعسكرات الحالية التي تتسم بصعوبة ظروف المعيشة.

ويحظر سفر المهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي دون تصريح خاص.