اتحاد الصناعة الإيطالي يطالب رئيس الحكومة بعدم تمديد برنامج وقف تسريح العمالة

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دعا كارلو بونومي رئيس اتحاد الصناعة الإيطالي الذي يمثل مصالح الشركات الصناعية في إيطاليا رئيس الوزراء الجديد ماريو دراجي إلى عدم تمديد برنامج دعم أجور العمال وتعليق تسريح العمالة مجددا.

وقال بونومي إن تمديد هذا البرنامج الذي يستهدف الحفاظ على الوظائف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد سيدفع الشركات إلى تأجيل إعادة هيكلة عملياتها واستثماراتها وتوظيف عمال جدد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الحكومة الإيطالية السابقة أطلقت في العام الماضي برنامجا لمنع الشركات من تسريح العمال مقابل مساعدتها في سداد أجورهم، لحماية العمال في ظل تدهور الاقتصاد نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق أدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا يوم السبت الماضي على رأس الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي التي انهارت بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.