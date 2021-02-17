الجنايات تقضى ببراءة مواطن ليبى من تهمة قتل حفيدة ونيس القذافى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، ببراءة المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء ليبي في عهد الملكية.

وأسندت تحقيقات النيابة العامة للمتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي، عمدًا، بأن قام على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر علي طلبها الزواج منه، بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتها فأسقطها عمدًا قاصدًا من ذلك قتلها، وارتطمت بالأرض فألمت بها الإصابات التي أودت بحياتها على الفور.

وأضافت شهادة صاحب جراح العمارة بأنه حال تواجده بمسكن المتهم، صعد الأخير والمجني عليها إلى الطابق العلوي وقد تنامي إلى سمعه صوت شجار بينهما لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية، وقد تبين قول المجني عليها لكلمة (ليه) عدة مرات حتى انقطع صوتهما، وبوصول الشاهد السادس بناء على اتفاق مسبق.

وأضاف أنه بمرور 15 دقيقة هرول إليهم المتهم مخبرًا إياهم بانتحار المجني عليها بأن أسقطت نفسها من الشرفة، فتوجه والخامس للطابق العلوي وبالبحث عنها وبالدلوف لغرفة النوم الرئيسية أبصر وجود حقيبة ملابس مفتوحة أعلي السرير وأبلغه الثاني برؤية المجني عليها ملقاة أسفل العقار غارقة بدمائها، فتوجهوا جميعا إلى أسفل العقار حيث يتواجد الجثمان، وبوصوله إلى المجني عليها أبصر المتهم قد سبقهم إليها مستلقيا فوقها خشية رؤية أحد لها وأبصر بجانبها مفتاح الشقة.