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تونس والإمارات تبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53 م

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، هاتفيًا، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الطرفان، بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين من اجل زيادة التشاور والتنسيق واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وأكد الجرندي، استعداد تونس الدائم للعمل مع دولة الإمارات الشقيقة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في إطار شراكة فاعلة وذات منافع متبادلة للطرفين.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن حرص بلاده على تدعيم العلاقات مع تونس وإثراءها في جميع المجالات، بما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين

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