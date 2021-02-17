رئيس غرفة أطباء ألمانيا يدعو زملاءه إلى تلقي تطعيم استرازينيكا

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دعا كلاوس راينهارت، رئيس غرفة أطباء ألمانيا، زملاءه إلى تلقي تطعيم استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال راينهارت، مخاطبا الأطباء:" ستحمون بذلك أنفسكم وآخرين".

وأضاف راينهارت أن لقاح استرازينيكا، مثله مثل لقاح بيونتيك/فايزر ولقاح مودرنا، "ثبت أنه يحمي من العدوى ويقلل مخاطر حدوث المسارات الخطيرة والفتاكة للمرض".

وتابع راينهارت:" ولذلك،أنصح جميع العاملين الذين يحق لهم التطعيم بالمستشفيات والعيادات، بالاستفادة من إمكانية أخذ تطعيم الحماية من كورونا".

كان فرانك أولريش مونتجمري، رئيس الجمعية الطبية العالمية أعرب في وقت سابق عن اعتراضه على تطعيم الأطقم الطبية والممرضين بلقاح استرازينيكا.