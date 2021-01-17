إقالة محمد يوسف من تدريب البنك الأهلي

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وجه مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر لمحمد يوسف، المدير الفني وجهازه المعاون على الفترة الماضية في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء.

وتراجع مستوى البنك الأهلي في الفترة الأخيرة ويبحث مجلس الادارة عن مدير فني جديد يتولى المسؤولية الفنية للفريق.

وقال بيان البنك الأهلي: "قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الي المدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق".

وأضاف النادي في بيانه: "يتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق للكابتن محمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة".

واكمل قائلًا: "تعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار اجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط بعد 13 جولة.